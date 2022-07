Fico il grande escluso: "Ho fatto il mio dovere ora farò campagna elettorale per M5s"

globalist

30 Luglio 2022 - 10.36

Lui non sarà più parlamentare, visto che la regole dei due mandati vale anche per lui e senza eccezioni. E che farà? «Sono felice di questi anni. Felice di questo ruolo. Cosa farò adesso? Semplicissimo. La campagna elettorale». Così il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla questione del doppio mandato che lo ha tagliato fuori dalle elezioni.

«Credo di aver servito le istituzioni con onore. Di aver fatto il mio dovere fino in fondo». Nella discussione sul doppio mandato «sono sempre stato neutro, non ho mai spinto in un senso o nell’altro – sottolinea – ho alle spalle tanti anni di impegno, di battaglie nel Movimento. E ho sempre saputo che esisteva questa regola per noi: anzi, ci ha resi diversi e credibili».

Quindi aggiunge: «Non sono cambiato, sono tranquillo». E parlando di cosa farà adesso sottolinea: «Questa battaglia per le Politiche va affrontata perbene e con grande impegno. E tutti devono lavorare. Questo per me è importante. Non il futuro dei singoli o l’interesse personale».