Fratoianni (Sinistra Italiana) : "Devono cadere i veti per un'alleanza anche con M5s"

28 Luglio 2022 - 19.34

Il campo democratico e anti-fascista consegnerà l’Italia a Salvini e Meloni nel nome delle divisioni? «C’è un tema che riguarda tutti, anche M5s, e che io continuo a ripetere: penso debbano cadere i veti per l’allargamento potenziale di un’alleanza che nelle forme che sceglierà sia in grado il più possibile di contribuire a sconfiggere una destra che in questo Paese ha proposte e ricette, oltre che culture politiche che io considero pericolose e terribilmente regressive». Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a margine di un incontro stampa in cui ha annunciato la partecipazione domani al corteo organizzato a Torino dal Climate social camp e i Fridays for future.

«La nostra lista, Sinistra Italiana ed Europa Verde – ha continuato – ha un compito, costruire una campagna elettorale che metta al centro le nostre idee e le soluzioni che abbiamo in testa per cambiare al meglio il Paese. Ci sono due grandi crisi, quella sociale e quella ambientale che si parlano e per provare a dare risposte i due temi devono viaggiare insieme».