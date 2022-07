Beppe Sala: "Voglio allargare il campo del centro-sinistra, spero che nessuno metta veti"

globalist

27 Luglio 2022 - 11.55

Beppe Sala vuole contribuire alla vittoria del centro-sinistra anche se tutte le indicazioni sembrano andare in direzione opposta: “Non credo che le elezioni siano segnate come tanti dicono, è favorito il centrodestra. A mio avviso l’unico modo che ha il centrosinistra per uscirne bene è cercare di allargare il campo. Voglio dare una mano per aiutare ad allargare il campo della mia parte politica. Spero che nessuno ponga veti perché non è il momento dei veti”.

Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della strage di via Palestro, interpellato in merito all’incontro di ieri a Roma, con Enrico Letta e Luigi Di Maio, a cui ha partecipato anche Sala. “Sto cercando di aiutare chi sta facendo uno sforzo per fare parte della compagine di centrosinistra, che non è un passaggio automatico”, ha sottolineato poi il sindaco.

“Se qualcuno giudica negativo il fatto di allargare un campo che parte sfavorito lo dica, ma se non si prova ad allargare il campo si perde. Di Maio ha manifestato a Letta la disponibilità a fare parte del centrosinistra, e sta cercando di capire chi può essere con lui per allargare il livello di offerta. L’unica cosa che ho chiesto a Letta è di lavorare in questo momento affinché si azzerino i veti in questo momento”, ha detto ancora Sala a chi gli chiedeva come si fa a mettere insieme il leader di Insieme per il Futuro, Luigi Di Maio, e il segretario di Azione, Carlo Calenda. “Di Maio ha più che riconosciuto che bisogna andare oltre il reddito di cittadinanza e trovare una nuova formula, non rincorre nostalgie su questo punto – ha poi precisato Sala -. Il reddito per me è stata una buona intuizione ma con una cattiva gestione”.