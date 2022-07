Renzi: "Italia Viva pronta ad andare da sola al voto, mai con Di Maio mentre Letta..."

globalist

26 Luglio 2022 - 18.34

Preroll

Che fine farà Italia Viva? Si presenterà davvero da sola alle elezioni? Loro pensano di arrivare al 5%. «Andare da soli al voto è la sfida più difficile e come tutte le sfide più difficili è quella che mi carica di più. Durante la crisi di governo del 2021, quella che ha portato alla sostituzione di Conte con Draghi, eravamo soli, soli contro tutti. E tuttavia abbiamo fatto la scelta che tutti, nel corso dei mesi, hanno riconosciuto come lungimirante. Siamo abituati ad andare contro tutti».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo dice, intervistato, il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Middle placement Mobile

Come procede l’interlocuzione con Carlo Calenda e con il suo partito, Azione? «Nel caso di Calenda, la partita dipende solo da lui, è una scelta non facile. Lui parla di doverosa scelta tra un’alleanza col Pd e la corsa al centro. Lasciamo che Azione scelga con molta libertà, con loro i contenuti sono meno distanti che con altri. Noi stasera ci riuniamo e iniziamo a preparare le nostre liste», prosegue Renzi.

Dynamic 1

Niente alleanze con Di Maio

Di Maio, da leader populista a moderato di centro: crede alla metamorfosi del ministro degli Esteri? Sarà un vostro interlocutore in questa campagna elettorale? «Mi dichiaro più disinteressato che agnostico sul tema. Noi non andremo in una lista con Luigi Di Maio. Sono stato il suo bersaglio per anni e non divento certo il suo compagno di viaggio, oggi».



Con Di Maio «abbiamo condiviso la responsabilità di dare un governo al paese ma non condivideremo la lista elettorale. Sono quanto di più lontano dai gilet gialli, dai navigator. C’è un oceano che ci separa».

Dynamic 2

Il rapporto con Enrico Letta

Come sono oggi i rapporti con Enrico Letta, a più di otto anni da quel famoso «stai sereno»? «Nel 2014 il Pd ha chiesto il cambio alla guida del governo e molte delle persone protagoniste di quella vicenda sono oggi i principali collaboratori del segretario dem. Quella ferita è stata ampiamente rimarginata».



«Ho dato una mano a Letta nel passaggio della sua candidatura a Siena, senza Italia Viva le cose sarebbero andate diversamente in quel collegio. Voglio pensare che la distanza tra noi e Letta sia solo politica e non legata a fatti personali. Se fosse legata a fatti personali sarebbe un problema solo suo, non mio», rimarca l’ex presidente del Consiglio.