M5s, Speranza: "C'è stata una frattura ma non va archiviata una storia importante"

26 Luglio 2022 - 22.11

Una rottura dolorosa dopo i mesi importanti del Conte bis. «Conte non lo sento da parecchio, da quella frattura che si è consumata. Non penso però che dobbiamo archiviare e stracciare una storia importante, considerando che governiamo insieme realtà importanti come il Lazio». Lo ha detto a `Filorosso´ su Raitre il ministro della Salute, e segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza. «Oggi c’è un passaggio importante – ha aggiunto – quello delle elezioni politiche, che nasce da una frattura profonda con cui dobbiamo fare i conti, e poi si valuterà. Ci sono ancora giorni e ore in cui possono aprirsi ulteriori scenari».

Errore di Conte ma responsabilità di Forza Italia e Lega

«Io penso che quello di Conte sia stato un errore, ho avuto modo di parlare più volte in quelle ore con Giuseppe Conte e gli ho detto con chiarezza che si stava commettendo un errore molto grave, io penso che questo errore resta agli atti come tale. Ma la volontà di una corsa all’elezione anticipata, quasi a sfruttare un errore fatto dal Movimento 5 stelle per me è stata di Forza Italia e della Lega in quelle ore»