Letta incontra Beppe Sala e Luigi Di Maio

26 Luglio 2022 - 19.25

Le elezioni si avvicinano e le alleanze sono obbligatorie altrimenti il famigerato Rosatellum – che prevede oltre al proporzionale i collegi dove viene eletto chi ha la maggioranza relativa senza ballottaggi – finirà per favorire in maniera schiacciante la destra che ha una coalizione finita da tempo.

Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Beppe Sala si sono incontrati nel pomeriggio a Roma. Lo si apprende da fonti parlamentari. L’incontro è avvenuto nella sede di Arel.

Sala: “Non sono della partita ma do una mano”

Dopo l’incontro a Roma con il segretario del Pd Enrico Letta e Luigi Di Maio, leader di Ipf e ministro degli Esteri, il sindaco di Milano Beppe Sala ha smentito di essere “pronto a fare una lista nazionale”. “Sto solo cercando di dare una mano. Io non sarà parte di questa partita ma questo l’ho detto molte volte. Da qua a disinteressarmi per un momento così delicato per questo Paese ce ne passa”.