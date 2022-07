Elezioni, Renzi attacca il Pd e non la destra: "Tanti dem delusi tornano a guardare a noi"

globalist

24 Luglio 2022 - 19.21

Sarà vero? Chissà ma il fatto che Renzi cominci a fare campagna non contro la peggiore destra sovranista amica di Trump e Putin ma più o meno contro il Pd la dice lunga.

“Tanti che vengono dal Pd delusi da chi ha detto Conte forte punto di riferimento dei progressisti tornano a guadare a noi con speranza”

Leopolda anticipata

«Dal primo al 3 settembre Leopolda straordinaria: si parte di giovedì e si finisce di sabato». Lo ha annunciato il leader di Iv, Matteo Renzi, a Radio Leopolda.

«La Leopolda sarà aperta dai ragazzi della scuola di formazione, che saranno in prima fila in campagna elettorale. Questa campagna elettorale non la fanno solo candidati e dirigenti, ma anche le persone che non sono in prima fila perché sarà da fare col coltello fra i denti, anche se col tono pacato e sereno».