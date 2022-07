Renzi: "Crisi colpa di Conte e Salvini e a Mosca hanno fatto la ola"

globalist

21 Luglio 2022 - 09.35

Crisi di governo, cosa fare? “Ieri la ola l’hanno fatto a Mosca, perché è evidente che la scelta fatta del MoVimento 5 Stelle, il colpevole è Giuseppe Conte, di aprire questa crisi ha trovato un insperato alleato in Matteo Salvini che naturalmente ha colto la palla al balzo per portare il Paese a votare”.

Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Rtl 102.5 commenta la crisi di governo, le dimissioni di Draghi e le probabili elezioni a ottobre.

“Andare a votare non è mica un male, anzi ogni 5 anni bisogna farlo, però in questo momento nel quale noi avevamo un presidente del consiglio autorevole, che poteva aiutarci per tutto ciò che riguarda l’inflazione, l’aumento dei costi dell’energia, l’aumento dei costi del cibo, che è alle porte e che provocherà nel prossimo autunno molti problemi, avrei preferito essere guidato da un premier autorevole e credibile in Europa. Invece è stato messo alla porta dei populisti che ora fanno la ola e l’Italia ne paga il conto” , ha spiegato.