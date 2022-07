Gelmini e Ronzulli, lite furibonda: a Forza Italia volano gli stracci sulla (non) fiducia a Draghi

globalist

20 Luglio 2022 - 19.11

Quasi alle mani o comunque una brutta litigata. Stando a quanto riferiscono fonti parlamentari ci sarebbe stato un forte scontro all’interno di Forza Italia. Uscendo dall’aula del Senato, dopo la replica del presidente Draghi, la senatrice Licia Ronzulli avrebbe gridato al ministro Mariastella Gelmini: «Vai a piangere da un’altra parte e prenditi lo Xanax, ».

E Gelmini a Ronzulli: «Contenta ora che hai mandato a casa il governo?».

Ronzulli, Gelmini nervosa ha aggredito verbalmente senatori i senatori di Forza Italia

«Alla fine del dibattito in aula, il ministro si è alzata dai banchi del governo e si è avvicinata ai banchi dei senatori di Forza Italia dove erano seduti Gallone, Toffanin con fare intimidatorio e puntando il dito indice aggredendoli verbalmente urlando e accusandoli di volere la caduta del governo, `per seguire la linea della Ronzulli´. In realtà le cronache di questi giorni testimoniano il mio costante impegno per trovare una soluzione di continuità, e di ciò sono testimoni decine di persone».

Così Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, raccontando la sua versione dei fatti sul diverbio avuto con il ministro Maria Stella Gelmini e che LaPresse ha raccontato.

«Ho consigliato quindi, rispondendo alle provocazioni del ministro in preda ad un evidente nervosismo, di assumere presto uno Xanax, e che la linea a noi la dà solo e unica ste Berlusconi», aggiunge.