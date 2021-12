Ronzulli insiste a dire cose non vere: "Berlusconi ha le carte in regola per andare al Quirinale"

globalist

11 Dicembre 2021

Chi è Berlusconi? Un condannato, uno che da premier si è fatto fare le famose leggi ad personam, uno che è attualmente sotto processo per corruzione giudiziaria nel caso Ruby e che vede molti suoi amici e collaboratori condannati per favoreggiamento della prostituzione, ossia perché le festicciole di Silvio erano momenti di mercimonio e non solo ‘cene eleganti’.

E si potrebbe continuare aggiungendo che è processualmente provato che Berlusconi tramite Dell’Utri pagò perché la mafia non lo prendesse di mira. Queste sono le carte in regola.

Ma c’è comunque chi pensa che le carte in regole ce le abbia per davvero, come Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato: “Questa volta non si può scegliere il presidente della Repubblica senza il centrodestra. Le parole di Matteo Salvini mi hanno, quindi, fatto molto piacere, sono una conferma della scelta che ha fatto. Certo, è ovvio, Silvio Berlusconi non può essere un candidato di bandiera, ha tutte le carte in regole per fare il Presidente della Repubblica”.

Lo ha detto la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a Stasera Italia su Rete 4.