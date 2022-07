Della Vedova: "Draghi deve andare avanti per non darla vinta né a Putin né agli sfascisti M5S"

globalist

16 Luglio 2022 - 18.39

Crisi e rischio di elezioni anticipate: “Mettere in difficoltà oggi Draghi vuol dire mettere in difficoltà chi con più energia e visione è riuscito a tenere l’Europa unita contro Putin e la sua folle invasione dell’Ucraina. Mi auguro che in questi 3 giorni maturino le condizioni per cui Draghi decida che quello che è accaduto giovedì scorso possa essere superato nell’interesse dell’Italia e dell’Europa. +Europa l’ha sostenuto, lo sostiene ed è pronta a sostenere la sua agenda di riforme fino alla fine della legislatura con ancora maggior convinzione e invitiamo e incitiamo Mario Draghi a non darla vinta né a Putin né agli sfascisti del M5S».

Lo ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova, intervenendo al Congresso del Psi.

«Oggi, il miglior regalo ai sovranisti e populisti di Salvini e Meloni è illudersi di poter costruire un’alternativa elettorale con dentro il M5S. Più Europa, insieme ad Azione – ha sottolineato Della Vedova – è impegnata a costruire un’alternativa autonoma convinti che ci sia un pezzo di Italia che davvero sceglie le libertà, l’Europa, l’antiputinismo e i valori liberali. Spero che quello che è accaduto in Senato – ha concluso Della Vedova – sia il richiamo decisivo per costruire un’alternativa a Salvini e alla Meloni che non si fondi su Conte».