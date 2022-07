M5s, Patuanelli: "Uscire dall'aula al momento della fiducia? Non lo escludo"

globalist

10 Luglio 2022 - 18.31

Movimento 5 stelle verso la crisi di governo, in piena crisi di identità. “Ma no. A parte che il Papeete di Salvini è stata una crisi immotivata. Noi abbiamo posto dei temi centrali per il Paese a cui Draghi deve rispondere. Francamente non credo che questo si possa definire un Papeete».

Così ha risposto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in un colloquio con la Repubblica, rispondendo alla domanda se su dl Aiuti il Movimento 5 Stelle si prepara a un `Papeete bis´.

«Mi auguro che le risposte arrivino. Ma per il bene dell’Italia, non perché bisogna accontentare i 5 Stelle», ha affermato Patuanelli. L’ipotesi della non-fiducia, con l’uscita dall’Aula al momento del voto, è percorribile per il M5S? «Vediamo. Non lo escludo, non lo escludo», dice il ministro. «Bisogna vedere – aggiunge – quale sarà il ragionamento politico con Draghi».