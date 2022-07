Emanuele Fiano (Pd): "Questo è l'ultimo governo della legislatura, serve unità"

globalist

8 Luglio 2022

Emanuele Fiano, a margine degli Stati Generali della Cannabis a Milano, ha parlato della paventata crisi di governo per le tensioni tra il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il deputato Pd ha definito l’attuale governo come “l’ultimo della legislatura”

“Noi pensiamo che questo sia un momento drammatico per milioni di famiglie italiane e imprese. In questo momento l’appello del Partito Democratico è all’unita e alla responsabilità alle forze politiche che sostengono il Governo. Dichiariamo però senza alcun dubbio che, con rispetto per quello che avviene in ogni partito, questo per noi è l’ultimo governo possibile di questa legislatura”.