Giorgia Meloni contro la Ue: "Pensasse agli approvvigionamenti, non a come cucinare gli insetti"

6 Luglio 2022 - 16.51

Giorgia Meloni ha attaccato il governo italiano, ma anche quello della Ue. A margine della plenaria dell’europarlamento di Strasburgo, la leader di Fdi ha attaccato: “Vorrei un’Europa confederale, vorrei un’Europa che lavorasse sul principio della sussidiarietà. Vorrei un’Europa nella quale Bruxelles non fa quello di cui può meglio occuparsi Roma”.

“A me pare che, al di là della tentativo di raccontare che i centralisti del modello europeo erano gli europeisti, mi pare che quello che ci racconta l’attuale crisi è che questo modello ha avuto dei limiti. Perché mentre pretendevamo di normare come si cucinano gli insetti, non ci accorgevamo che non avevamo una strategia energetica, che non avevamo una politica di difesa, che non avevamo una politica estera, che avevamo catene di approvvigionamento troppo lunghe, che non avevamo una sufficienza alimentare”.

“Avete sentito Emmanuel Macron parlare di autosufficienza alimentare, ecco, quando ne parlavo io dicevano che ero una autarchica. Non siamo autarchici, siamo persone che pensano che se tu finisci per dipendere da realtà che non puoi governare o prevedere, ti fai male”.