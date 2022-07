Speranza: "Proposta unica con il Pd per un nuovo Ulivo alternativo alla destra"

globalist

3 Luglio 2022 - 18.39

Campo Largo, nuovo Ulivo. Tutto può essere ma al momento ci sono solo divisioni e, anzi, c’è una tendenza isolazionista M5s.

«E’ tempo di una proposta unica col Pd che si candidi a essere la prima forza politica del Paese e sia il perno fondamentale dell’alternativa alla destra. Il nuovo Ulivo può funzionare solo se è trainato da un soggetto centrale, che metta al centro la questione sociale e la difesa dei beni pubblici fondamentali».

Lo afferma il ministro della Salute e leader di Articolo uno, Roberto Speranza, in una intervista a «La Stampa».

Sulla scissione del Movimento cinque stelle, Speranza aggiunge: «Per il nostro campo la rottura che si è consumata pone un ulteriore problema, perché il Movimento, con i suoi limiti e le sue contraddizioni, ha rappresentato una risposta a una domanda radicale di cambiamento, a una tensione sociale presente nel Paese. La sua crisi non fa scomparire le ragioni che lo hanno portato sopra il 30 per cento nel 2018. Il tema è come riorganizzare un’offerta politica che non faccia finire quella spinta in un maggiore distacco tra politica e società”