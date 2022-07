Cittadinanza, un vecchio tweet di Meloni scatena una rissa social tra +Europa e Fdi

globalist

1 Luglio 2022 - 14.49

Preroll

Scintille su twitter tra +Europa e Fratelli d’Italia sullo ius scholae. Il partito di Emma Bonino ricorda che fu proprio Giorgia Meloni che, in contrapposizione con lo ius soli, anni fa propose proprio la legge che oggi boccia sonoramente. “Ciao, Giorgia. Ti sblocchiamo un ricordo. Sì, sei proprio tu, non è un fake. Eccoti – scrive +Europa – mentre proponevi una forma di ius scholae, che oggi definisci «fuori dal mondo, un’offesa agli italiani». Ieri era la tua proposta. A chi dobbiamo credere, allora? A Giorgia Meloni 1 o 2?».

OutStream Desktop

Top right Mobile

E allegato l’immagine di un tweet della leader Fdi del 24 ottobre 2014, in cui si legge: “No all’automatismo dello ius soli. Sì allo ius culturae per chi è fieramente di cultura italiana dopo aver finito la scuola dell’obbligo”.

Middle placement Mobile

Dura la replica dell’account di Fratelli d’Italia: “Il ricordo ve lo sblocchiamo noi cari amici di Più Europa: in Italia l’istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni e non per 5 come prevede lo Ius Scholae. Ritentate”