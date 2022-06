Sondaggi politici, dopo la scissione crolla il M5s: -1,5% in due settimane. Crescono Pd e Fdi

globalist

Sondaggi politici, l’addio di Luigi Di Maio ai 5 Stelle ha iniziato a far vedere i propri effetti sul gradimento nei confronti del Movimento: rispetto a due settimane fa il Movimento perde più di un punto e mezzo, scendendo al 10,6%. Per il M5S tratta del dato più basso non già della presente legislatura, ma degli ultimi 10 anni circa. Di questo calo (oltre Insieme per il Futuro, stimata tra l’1 e il 3% a seconda degli istituti) beneficiano i partiti più in forma, cioè FDI e PD.

FDI 22,9 (+0,4) PD 21,9 (+0,5) Lega 14,8 (=) M5S 10,6 (-1,7) Forza Italia 7,7 (-0,1) Azione/+Europa 4,9 (=) Italia Viva 2,6 (-0,4) Italexit 2,6 (=) Verdi 2,0 (-0,1) Sinistra Italiana 2,0 (+0,2) Art.1-MDP 2,0 (+0,2) SUPERMEDIA AREE PARLAMENTO Maggioranza Draghi 66,3 (-1,8) di cui: – giallorossi (PD-M5S-MDP) 34,5 (-1,0) – centrodestra (Lega-FI-Toti) 24,3 (-0,5) – centro liberale 7,6 (-0,3) Opposizione dx (FDI) 22,9 (+0,4) Opposizione sx (SI) 2,0 (+0,2) SUPERMEDIA COALIZIONI POL18 Centrodestra 47,2 (=) Centrosinistra 29,4 (+0,2) M5S 10,6 (-1,7) LeU 4,0 (+0,4) Altri 8,8 (+1,1) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto a due settimane fa (16 giugno)

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 29 giugno, è stata effettuata il giorno 30 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 28 giugno), Euromedia (24 giugno), Noto (27 giugno), SWG (14 e 21 giugno) e Tecne’ (19 e 26 giugno).. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it