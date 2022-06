Ius scholae, Letta accusa: "Vogliono la razza italiana". La Lega: "Enrico stai sereno"

globalist

30 Giugno 2022 - 19.05

Il dibattito sullo Ius scholae sta accendendo gli ultimi giorni di politica italiana, con l’ultimo botta e risposta tra Lega e Pd a rinfocolare la polemica.

Letta accusa: “Volete la razza italiana”

“Le barricate sulle Ius scholae vogliono dire una sola cosa: loro non vogliono nessun altro che non sia raccontabile come espressione di una continuità con la `razza italiana´, un ragionamento che noi rigettiamo e che troviamo inaccettabile. Semplicemente non li vogliono, vogliono costruire una propaganda per scacciare la diversità”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta nella sua replica alla Direzione nazionale del partito.

La risposta della Lega

“Spiace che il Pd, che una volta rappresentava i lavoratori, adesso abbia come priorità droga e immigrati. Le minacce di Letta? Non spaventano nessuno, Enrico stia sereno”