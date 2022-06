Ius scholae, Fedeli (Pd) attacca Giorgia Meloni: "È razzista perché discrimina per questioni di etnia"

globalist

30 Giugno 2022 - 11.25

Preroll

Il dibattito sullo Ius scholae sta accendendo gli animi. E la Lega e Fratelli d’Italia sono scatenati, perché la xenofobia è nel loro dna. E piovono accuse.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Io vorrei che Giorgia Meloni guardasse in faccia le bambine e i bambini che immagino frequentino la stessa scuola dell’infanzia di sua figlia, perché cresceranno con anche sua figlia. Non capisco perché debba dire che è ideologico il fatto che loro siano qui e abbiano questo diritto, avendo fatto un certo percorso. Non esiste dire che è ideologico. A questo punto secondo me, lo voglio dire chiaro, Giorgia Meloni è razzista perché sta discriminando per ragioni di etnia e questo è inaccettabile, non è giusto. Non puoi dire che è una misura ideologica che non si deve fare, perché stai dicendo a queste bambine e a questi bambini: tu non puoi esistere perché non hai gli stessi diritti degli altri».

Middle placement Mobile

Così Valeria Fedeli, senatrice del Pd, intervenuta su Cusano Italia Tv commentando le critiche di Fdi allo Ius scholae.