Governo, Meloni strilla: "Il Paese è in ginocchio, loro pensano a cittadinanza e alla cannabis"

29 Giugno 2022 - 12.20

Giorgia Meloni si è scagliata contro il Centrosinistra colpevole, secondo la leader di Fratelli d’Italia, di spostare l’attenzione del governo e dell’opinione pubblica su temi poco importanti come cittadinanza e legalizzazione della cannabis.

”Mentre imprese e cittadini sono in ginocchio davanti una grave crisi economica, caratterizzata dal caro carburante e dagli aumenti in bolletta, la sinistra al governo porta in Aula le sue priorità: cittadinanza facile agli immigrati e legalizzazione degli stupefacenti. Come sempre, totalmente sconnessi dalla realtà».