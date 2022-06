Del Vecchio, i messaggi di Meloni e Salvini: "Ha portato il tricolore nel mondo"

globalist

27 Giugno 2022 - 14.40

La morte di Leonardo Del Vecchio ha suscitato reazioni in tutto il mondo, dall’economia alla politica. In Italia, da destra sono arrivate le condoglianze e i ricordi di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Luca Zaia.

Salvini: “Grande uomo e straordinario imprenditore”

“Addio a un grande uomo e a uno straordinario imprenditore come Leonardo Del Vecchio, capace di costruire il proprio impero partendo dalla provincia di Belluno per poi espandersi nel mondo. Mai mettere limiti ai propri sogni: il suo dev’essere un esempio anche per le generazioni future”.

Meloni: “Ha portato il tricolore nel mondo”

“A nome mio e di Fratelli d’Italia desidero esprimere il cordoglio alla famiglia e ai cari di Leonardo Del Vecchio, grande imprenditore italiano che ha portato il tricolore nel mondo”.

Zaia: “Ha portato il Veneto alla ribalta del mondo”

“Amo ripetere spesso che solo i pessimisti non fanno fortuna. Penso che il cavalier Del Vecchio sia stato la dimostrazione vivente di questo modo di dire; un uomo che con la sua determinazione e la sua visione del lavoro, dal nulla si è attestato nella classifica degli imprenditori di maggior successo in tutto il mondo. Desidero ricordarlo come uno degli artefici della riscossa della nostra terra, in particolare del riscatto economico delle nostre montagne. Il Veneto gli deve molto”

“Fu un imprenditore che ha guardato ben oltre i propri sogni. Della bottega che aveva messo su con sudore ad Agordo poteva già considerarsi soddisfatto e realizzato alla fine degli anni Cinquanta. Ma da quella bottega è nata una piccola impresa, la Luxottica, che in breve è cresciuta fino ad essere una grandissima realtà produttiva, alla capo della quale Del Vecchio ha scalato la finanza internazionale, portando il Veneto alla ribalta del mondo”

“Sono numerosissime le persone delle nostre valli dolomitiche che grazie a lui hanno trovato un lavoro segnando la via del benessere per intere famiglie. Se il Veneto è oggi quella grande realtà produttiva ed economica che intendiamo mantenere e accrescere è grazie a figure come Del Vecchio che hanno creduto nel nostro lavoro e nella nostra gente. Invio le mie condoglianze ai familiari e a lui un pensiero”