Ballottaggi, Matteo Renzi: "Bellissima campagna elettorale di Tommasi, ma non bisogna dare un giudizio nazionale"

27 Giugno 2022 - 11.42

Matteo Renzi ha fatto i complimenti a Damiano Tommasi, dopo la storica vittoria al ballottaggio contro Sboarina per lo scranno di sindaco di Verona. L’ex Pd, intervenuto a Mediaset, ha commentato l’esito delle elezioni amministrative.

“Accanto alle divisioni del centrodestra, a Verona ha pesato la bellissima campagna elettorale dell’ex calciatore Damiano Tommasi“. Il giorno dopo i ballottaggi che hanno visto il centrosinitra trionfare nella città veneta, oltre che a Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria e Monza, Matteo Renzi interviene a “Morning News” per analizzare i risultati e soffermarsi anche sul crescente astensionismo, motivato da una crisi generale della democrazia.

“Bisogna stare attenti a dare un giudizio nazionale, ma non c’è dubbio che al secondo turno ha vinto il centrosinistra, mentre al primo va riconosciuto il merito al centrodestra – prosegue il leader di Italia Viva nel collegamento con Simona Branchetti, invitando poi i primi cittadini a fronteggiare anche le questioni nazionali – Oggi l’Italia ha una serie di problemi molto seri, come l’inflazione, la siccità e la potenziale mancanza di cibo in alcuni paesi africani che porterà a un aumento dell’immigrazione. Bisogna lavorare perché ho l’impressione che l’estate sia calda, ma l’autunno rischia di essere altrettanto caldo da un punto di vista sociale“.