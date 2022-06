Ucraina, Della Vedova: "Bisogna continuare a sostenere resistenza contro Putin"

globalist

26 Giugno 2022 - 17.36

Guerra in Ucraina, la battaglia continua: “I missili caduti oggi sui civili di Kiev ci ricordano che l’ingiustificabile aggressione della Russia di Putin contro l’Ucraina prosegue senza tregua con vittime civili e crimini di guerra. Per questo è necessario continuare a sostenere la resistenza Ucraina, altrimenti Putin non si fermerà e nessuna pace sarà possibile”.

Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

«Intanto, come era chiaro da tempo, Putin ha trasformato la Bielorussia in un suo protettorato destinato a breve ad ospitare testate nucleari. Mentre da noi si obietta sull’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, il regime di Putin si è già spinto con la minaccia nucleare ancor più vicino ai confini dell’Unione Europea», conclude Della Vedova.