Sondaggi politici: "Di Maio al 4,7% a spese del M5s. Ma Giorgia Meloni nel frattempo...

globalist

26 Giugno 2022 - 11.25

Preroll

Sondaggi politici, M5s si frantuma e avanza la destra estrema di Giorgia Meloni: la nuova forza politica di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro, attualmente otterrebbe il 4,7 per cento dei consensi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo un sondaggio Winpoll-Sole 24 a pagarne più le spese dalla scissione è proprio il Movimento 5 stelle che scende al 6,9 per cento. Il sondaggio mette a confronto due scenari, uno senza il partito di Di Maio e l’altro invece con la nuova formazione politica. Nella rilevazione dell’ultima settimana senza la nuova creatura di Di Maio, il M5s conferma il trend negativo fermandosi al 9,9 per cento.

Middle placement Mobile

Nel centrodestra Fratelli d’Italia rimane in testa alla coalizione con il 25,5 per cento e si conferma primo partito in Italia, davanti al Pd dato al 20,5 per cento. La Lega si attesta al 15,1 per cento mentre Forza Italia al 9,6 per cento.