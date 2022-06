La presidente della Commissione Lavoro, Mura si rivolge al Pd sardo: "Le Regionali sono vicine..."

globalist

26 Giugno 2022 - 17.48

“Il Pd è la forza principale del campo progressista per cui si deve assumere una responsabilità anche in Sardegna, perché le elezioni regionali sono dietro l’angolo. Serve costruire un campo che non sia una sommatoria del ceto politico. Devono essere i temi a individuare il campo, transizione energetica, salario minimo, spopolamento, e fare da collante di una coalizione ampia”. Lo ha detto oggi la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), nel corso di un’intervista all’emittente Radio Super Sound.

“Il percorso dei 5S ci interessa tutti – ha spiegato la deputata dem, chiarendo che dopo la scissione – si è sviluppata una dinamica politica per cui noi interagiamo adesso con tutte e due le parti. Siamo impegnati a costruire un campo largo in cui convergano forze progressiste e le forze centriste: questa è la strada maestra”.

“C’è una domanda di politiche di sinistra e progressiste e noi – ha aggiunto Mura – abbiamo il compito di provare a definire questo campo traducendo i nostri valori in una proposta politica che sia all’altezza. Siamo in una fase in cui le persone sposano idee chiare definite”.