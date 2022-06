Aborto negato, Letta: "Fatto gravissimo, scelta sconcertante senza alcun motivo"

globalist

25 Giugno 2022 - 11.09

Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha commentato l’abolizione del diritto costituzionale all’aborto da parte della Corte Suprema Usa, a margine del 51mo Convegno nazionale dei giovani imprenditori PaesEuropa – Tempo di nuova globalizzazione all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo.

“La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti è stato un errore grave perché è figlia di una svolta ideologica della corte. La corte è stata cambiata profondamente da Trump, che ha immesso tre giudici con un furore ideologico che si è visto dal fatto che contemporaneamente ha deciso di dire no alle donne e sì alle armi. Francamente una scelta sconcertante che non aveva nessuna motivazione, che riporterà tensioni fortissime negli Stati Uniti, ma è una scelta americana che non ha nessun effetto in Europa e non avrà nessuna conseguenza in Italia”.

Dopo il pronunciamento della Corte Suprema, il segretario Dem aveva pubblicato il seguente tweet.



Il furore ideologico nelle scelte della #CorteSuprema che contemporaneamente dice no alle #donne e dice sì alle #armi. Un ritorno indietro che genera sconcerto, alimenterà sofferenze e farà divampare conflitti. Da noi nessun ritorno al Novecento.