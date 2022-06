Aborto, Meloni la prende alla larga: "Italia e Usa realtà imparagonabili. La 194? Mi piace la prima parte..."

globalist

25 Giugno 2022 - 11.15

Giorgia Meloni ha commentato all’Ansa la decisione della Corte Suprema Usa, senza però entrare nel merito e prendendo alla larga la polemica scoppiata anche in Italia. “Sono due realtà che non vanno paragonate e chi lo fa, probabilmente, è in malafede o ha obiettivi ideologici”.

“Continueremo semplicemente a chiedere, e a operare, perché venga applicata la prima parte della 194, relativa alla prevenzione, e per dare alle donne che lo volessero una possibilità di scelta diversa da quella, troppo spesso obbligata, dell’aborto”.