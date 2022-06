Serracchiani sulla scissione dei 5 Stelle: "Prima decidiamo cosa fare, poi con chi farlo"

globalist

24 Giugno 2022 - 11.44

Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato delle possibili alleanze in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. “Nessuna scissione di un movimento politico fa piacere. Noi sappiamo cosa significhi sia umanamente che politicamente. In politica però la parola mai va usata con parsimonia. Siamo riusciti in passato a formare alleanze sulla carta anche più complicate. Continuiamo a lavorare pancia a terra”.

“Del resto come abbiamo dimostrato nelle recenti amministrative il campo largo non è fatto solo da Pd e M5s ma da un insieme di movimenti, di civismo e di partiti che si riconoscono in progetti concreti. Diversamente, solo con le nostre forze non avremmo conquistato comuni importanti al primo turno, né saremmo stati competitivi ai ballottaggi. E’ la strada che abbiamo intrapreso con le Agorà, che ha coinvolto oltre 100 mila persone e che ora concretizzeremo”.

“Siamo la prima forza del centrosinistra, dobbiamo lavorare perché l’alleanza, che sarà composta di tanti soggetti, prenda corpo. Ma viene prima il cosa fare e poi con chi”.