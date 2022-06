Enrico Letta: "L'apertura Ue a Ucraina e Moldavia è un giorno storico e un segnale a Putin"

globalist

24 Giugno 2022 - 10.00

Una Europa più inclusiva che sappia rispondere ai nuovi scenari internazionali e che veda un suo ruolo più autonomo e determinato anche rispetto ad altre alleanze. Enrico Letta ne è consapevole.

«E’ un giorno storico, qualcosa che non era mai accaduto», significa che «l’Unione europea è un attore geopolitico importante, che quando ci sono di mezzo i valori di libertà, di democrazia e di autodeterminazione di un popolo che deve decidere autonomamente sul proprio futuro, ascolta e decide di essere generosa. Abbiamo dato un segnale molto netto a Putin, dicendo che non è immaginabile usare i carri armati per modificare il destino dell’Europa e i suoi valori».

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando a «Radio anch’io» su Radio Raiuno la decisione del Consiglio Ue di riconoscere lo status di candidato all’ingresso nell’Unione di Ucraina e Moldavia.