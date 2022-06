Berlusconi: "Andate a votare ai ballottaggi altrimenti vincerà la sinistra"

globalist

24 Giugno 2022

Parola del mancato presidente della repubblica, la cui elezione avrebbe gettato l’Italia nel ridicolo. “Domenica prossima, molti italiani avranno l’occasione di scegliere l’amministrazione futura della loro città» ma «se deciderete di non scegliere, vincerà la sinistra. Quella sinistra a cui ci opponiamo da sempre e che non e’ mai cambiata. E’ la sinistra dei no, delle tasse, delle regole asfissianti, del degrado delle periferie».

Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video appello unitario con gli altri leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in vista dei ballottaggi di domenica.

«Noi invece abbiamo espresso in passato ottimi sindaci – che vi chiediamo di confermare – e oggi abbiamo ovunque ottimi candidati preparati, esperti, capaci, operosi che sono la sola speranza di cambiamento nei comuni finora amministrati dalla sinistra. Occorre quindi che andiate a votare – ribadisce il Cavaliere – e che insistiate anche con i vostri cari, i vostri amici, i vostri conoscenti perché votino e facciano votare i candidati sostenuti dal centrodestra in tutti i comuni al ballottaggio, perché regalino alla vostra città il buongoverno di Forza Italia e del centrodestra».

«Per tutte queste ragioni vi invito ad andare a votare, anche a costo di fare qualche sacrificio in una calda domenica di fine giugno», conclude Berlusconi.