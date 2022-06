Meloni replica gli strepiti di Vox: "Non accettiamo le ridicole patenti di presentabilità della sinistra"

globalist

20 Giugno 2022 - 18.55

Meloni, dopo gli strepiti di Vox gli strepiti social, all’inseguimento della sindrome di accerchiamento che galvanizza gli estremisti di destra e Port fascisti che lei rappresenta.

“Le nostre idee e i nostri valori non sono negoziabili. Delle patenti di presentabilità della sinistra e delle sue ridicole lezioni su come dovrebbe essere la destra non sappiamo cosa farcene, perché siamo e saremo sempre orgogliosamente alternativi a loro. Se, come e quando andremo al governo non lo decideranno Letta o il Pd, ma gli italiani. Se ne facciano una ragione».

Lo scrive la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Alemanno: Meloni premier ma resti fedele a se stessa

La Meloni può essere la prima premier donna, è partita dalla gavetta, lentamente ha costruito un percorso personale tra tante difficoltà chi meglio di lei può rappresentare le esigenze delle persone? L’importante è che rimanga fedele a se stessa, che non si faccia incantare dai poteri forti e suggestionare dalle logiche dell’Establishment. Io penso che abbia tutti i numeri, ma deve costruire un partito più ampio e più partecipato».

Così Gianni Alemanno, ex Sindaco di Roma ospite del programma Gli Inascoltabili in onda su New Sound Level per presentare il movimento Partitalia.