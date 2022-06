Il parere della sondaggista Ghisleri: "La crisi all'interno del M5s è un caso politico di long Covid"

globalist

20 Giugno 2022

Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, in un’intervista a Il Fatto quotidiano: “I Cinque stelle sono un caso politico di long Covid”, un partito che non riesce a riprendersi, “stanchezza infinita, convalescenza lunghissima”.

“Abbiamo stimato tra l’11 e il 12 per cento il tesoretto che si ritrova ancora alle politiche. È quell’ancora che dovrebbe far tremare Conte e compagnia. Nulla è per sempre e un anno è un tempo sufficiente per azzerare il capitale sociale. Non succede spesso, non penso che accada ma è vero che può accadere“. Il Movimento però ha anche “un serbatoio di riserva (calcolo tra il 5 e il 6 per cento) di ex che attendono di capire se possono tornare al loro vecchio amore o devono struggersi nell’astensione continua“.

Per Ghisleri, “finora i voti li ha portati il simbolo. Né Di Maio, nemmeno Di Battista, né Fico né alcun altro possono intestarsi doti elettorali. La forza del Movimento era dentro il proprio corpus collettivo. Le individualità sono state del tutto marginali rispetto ai consensi raccolti. È stata la capacità performante del brand a trainare gli uni e gli altri“.



Su Di Maio, “ai miei ragazzi dico che interpreta un perfetto berlusconiano di successo. Ha talento, quelle giacche di sartoria napoletana così preziose, un eloquio sempre nel mezzo, al centro del centro“.

Conte, invece, “ha il problema di dare una strategia a questo movimento e toglierlo da questa lunga convalescenza”…”Come le dicevo, i Cinquestelle sono un caso politico di long Covid“…”Sembra che abbiano esaurita l’energia creativa, ridotto al lumicino le idee, chiuso i cancelli alle nuove proposte“.