Ucraina, Di Nicola (M5s): "Sulla risoluzione di può essere anche la scissione"

19 Giugno 2022 - 11.34

Sulla risoluzione che chiede di bloccare le forniture di armi all’Ucraina «nessuno di noi è stato coinvolto. Ne avevamo sentito parlare e per questo avevamo messo le mani avanti da giorni, chiedendo che non ci fosse un atto autonomo di questo tipo». Lo spiega Primo Di Nicola, senatore del M5s vicino a Di Maio.

«Oggi scopriamo che era vero e che qualcuno sta ancora lavorando a una risoluzione che potrebbe spaccare la maggioranza, probabilmente far cadere il governo e disallineare l’Italia dalle sue alleanze storiche europee e atlantiche – prosegue – Se si vuole portare l’Italia fuori dalle posizioni storiche in politica estera, è chiaro che non si può convivere, in gioco c’è il destino del Paese. Su un tema così nobile ci può essere anche una scissione».

L’ambasciatore russo Razov si compiace delle divisioni della politica italiana sulle armi. «Le parole di Razov sembrano un endorsement alla bozza proposta da alcuni senatori M5s. Questo ci riempie di vergogna – conclude – Nel M5s purtroppo continuano ad emergere posizioni da terzomondismo e anti-americanismo d’annata. Magari solo per guadagnare nei sondaggi».