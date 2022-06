Ucraina, strage degli innocenti: i bambini uccisi dall'inizio dell'invasione russa salgono a 323

globalist

18 Giugno 2022 - 10.54

Preroll

La strage degli innocenti, come purtroppo in tutte le guerre. Sono 323 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione russa del Paese. 583 i feriti. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe – aggiunge la nota – hanno danneggiato 2.028 istituzioni educative, 209 delle quali sono andate completamente distrutte.