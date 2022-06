Letta, ironia su Meloni: "Io per l'abisso della morte? Mi arrendo subito.."

globalist

17 Giugno 2022 - 18.42

Preroll

Il segretario del Pd, Enrico Letta, sceglie l’ironia per replicare a Giorgia Meloni: «Ne ho viste tante ma immaginare di dover affrontare un dibattito serio su Piani per il futuro della Nazione con un Sì o No all’ Abisso Della Morte è superiore alle mie capacità. Mi Arrendo Subito».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Meloni aveva postato le parole di Letta: «Penserò a una proposta di futuro che è l’opposto dei sì e no detti da Giorgia Meloni in Andalusia». Meloni aveva pertanto dedotto l’ipotetica linea del Pd: NO al lavoro della nostra gente, a confini sicuri, alla cultura della vita. SÌ alla grande finanza internazionale, all’immigrazione incontrollata, all’abisso della morte.