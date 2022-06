Conte (M5s): "Il rapporto con il Pd non è compromesso da una tornata elettorale"

globalist

13 Giugno 2022 - 19.45

Il Pd che deve fare? Recuperare un rapporto con Calenda oppure insistere sul capo largo nonostante gli ex grillini sembrano essere sul viale del tramonto? Conte dice che questa tornata non cambia il rapporto e il percorso comune tra M5s e Pd. Ma qualche scossone c’è.

” Le amministrative sono state sempre un tabù per il Movimento 5 Stelle. È un dato costante» a parte «alcune eccezioni come Roma e Torino di qualche anno fa. Per il resto, non è stato inusuale prendere percentuali di voto molto scarse alle amministrative, per poi balzare al 30% a elezioni successive».

Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, commentando il voto per le amministrative durante una conferenza stampa nella sede del Movimento 5 Stelle a Roma.