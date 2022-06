Berlusconi: "A Genova occorre continuare l'esperienza Bucci e del centrodestra

globalist

10 Giugno 2022 - 11.33

Genova un tempo rossa e ora sempre più destinata a finire in mano sovranista, per quando Bucci sia un volto meno impresentabile di tanti altri.

“Domenica vi chiedo di non sprecare una grande occasione: quella di continuare l’esperienza del buon governo di Marco Bucci e del centrodestra. Un modello civico di guida della città che ha suscitato grande ammirazione e grandi apprezzamenti.

Lo ha detto i l leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un appello ai genovesi chiamati a votare il futuro sindaco. «Oggi Genova – prosegue – e’ il naturale sbocco al mare non soltanto della pianura padana, ma dell’intera Europa centrale e occidentale. Dobbiamo rafforzare questo ruolo sottolinea Berlusconi – battendo la concorrenza dei porti del Nord Europa. Questo significa lavoro e benessere per i genovesi, ma richiede interventi indispensabili come la Gronda e il Terzo Valico, voluti dal centro-destra e rallentati quando non osteggiati dalla sinistra e dai Cinque stelle».

«Per questo – conclude – vi chiedo di andare a votare e di non sprecare il vostro voto. Di votare per il Comune e naturalmente anche per i referendum per avere finalmente una giustizia che sia davvero dalla parte dei cittadini onesti».