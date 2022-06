Salvini fa ancora la vittima: "Non ci sono le condizioni per il viaggio a Mosca, per tanti il problema sono io"

globalist

8 Giugno 2022 - 10.39

Fan di Putin, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina ha solo collezionato figure barbine e parlato sui massimi sistemi per favorire solo la parte di Putin. E continua a fare la vittima.

Dopo le parole di Medvedev «non ci sono le condizioni in questo momento» per andare a Mosca, mi sembra evidente, ma è incredibile che il problema sia Matteo Salvini e i suoi tentativi per la pace e non i morti”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Capital. I suoi tentativi per la pace in primo luogo non sono tentativi della pace, semmai un cercare di darsi un ruolo che non ha e che non ha le qualità politiche e etiche per avere dopo aver fatto l’uomo sandwich di Putin per anni e poi perché ogni sua azione non è super partes ma ha sempre favorito Putin, anche se mascherata da pace, no alle armi, no all’allargamento della Nato.

Il governo Draghi

Stare al governo con il Pd è uno sforzo sovrumano. Noi abbiamo accettato perché ce lo ha chiesto Mattarella per uscire dalla pandemia prima ed ora dalla guerra ma, con il Pd, abbiamo due visioni diverse dell’Italia».

Salario minimo

Aumentare i salari è fondamentale, ma senza danneggiare i lavoratori che sono già adesso ben oltre la quota del salario minimo. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio Capital. Il leader leghista ha sottolineato che bisogna «aiutare i lavoratori poveri, esclusi dai contratti collettivi nazionali che già adesso tutelano e hanno cifre ben superiori a quelle richieste» e che «l’importante è non riportare indietro milioni di lavoratori che sarebbero danneggiati da un’imposizione uguale per tutti, perché perderebbero soldi in busta paga». «Il tutto – ha concluso Salvini – sta in piedi se le imprese possono pagare meno tasse».