Giorgia Meloni sulle amministrative: "Mi aspetto di vincere anche se..."

8 Giugno 2022 - 10.53

Le amministrative sono un terreno di confronto, anche se le cose a livello locale possono essere molto differenti. “Mi aspetto di vincere e farò del mio meglio nonostante una data delle elezioni messa tardi». Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Rai Isoradio.

Le sanzioni

“È una congiuntura molto particolare e secondo me con un po’ di coraggio e di determinazione si può affrontare in modo più efficace di come ha fatto il governo. Le sanzioni alla Russia sono uno strumento efficace, ma se l’Italia è leale con la comunità internazionale, questa deve essere solidale con le nazioni che pagano di più per questa crisi. Non capisco perché il presidente del Consiglio non tiri fuori tutta la sua autorevolezza per chiedere un fondo di compensazione finanziato da tutto l’Occidente per aiutare le nazioni che pagano di più”.