Enrico Letta: "Alleanze larghe, candidati legati al territorio, siamo fiduciosi per le amministrative"

globalist

8 Giugno 2022 - 12.05

Preroll

L’importante è che le forze progressiste non lascino la mano alla peggiore destra reazionaria e retrograda degli ultimi decenni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Per le amministrative «siamo fiduciosi, perché abbiamo fatto delle scelte di candidature molto legate al territorio. Mirko Bettoli» a Chiavari (Genova) «è una di queste migliori espressioni. Abbiamo fatto una campagna elettorale basata non su discorsi nazionali ma su discorsi profondamente legati alle scelte che devono fare i diversi territori e poi cercando di fare alleanze ovviamente compatibili, larghe anche in tutta Italia. Siamo fiduciosi. Sono convinto che il voto di domenica e fra due settimane sarà un voto per noi positivo».

Middle placement Mobile

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un’iniziativa elettorale a Chiavari (Genova) a sostegno del sindaco Mirko Bettoli.