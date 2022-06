Ucraina, Conte (M5s): "Confido che non ci sia un nuovo invio di armi, l'Italia ha già dato"

globalist

7 Giugno 2022 - 21.26

Che fare di fronte all’offensiva russa nel Donbass? “Confido che non ci sia un nuovo invio di armi, l’Italia ha già dato, siamo già al terzo invio di consistenti armamenti. Adesso l’Italia deve essere protagonista nel processo di pace», dice al Tg2 il leader M5S ed ex premier, Giuseppe Conte.

La lista dei ‘putiniani’

Quella lista presentata come filorussa mi ha impressionato negativamente: leggere su un autorevole quotidiano e vedere foto segnaletiche in prima pagina con questa accusa di essere filoputiniani e per cosa? Perché hanno espresso opinioni contrarie al pensiero unico che si vuole imporre o perché hanno preso soldi dal regime russo per propagandare le teorie del regime russo? Stiamo molto attenti: quella lista non mi è affatto piaciuta».

Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, a Di Martedì su La7 dove, commentando gli articoli apparsi sul Corriere della sera sulla rete di influencer, opinionisti e giornalisti filorussi. «Anche io – dice – sono stato accusato di essere filoputiniano o negazionista…».