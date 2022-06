Salario minimo, Giorgia Meloni non ne vuole parlare: "E' un'arma di distrazione di massa"

globalist

Giorgia Meloni contro il salario minimo. Per la leader di Fdi, il tema discusso in questi giorni non sarebbe di centrale importanza ma andrebbe a oscurare argomenti ben più importanti e stringenti. “A me pare la classica arma di distrazione di massa rispetto ai problemi del lavoro in Italia. Il salario minimo riguarda una fetta di lavoratori che sono già garantiti dal contratto nazionale di lavoro, dentro cui tendenzialmente c’è un salario minimo”. Così la leader Fdi, Giorgia Meloni, parlando a margine di un’iniziativa di un incontro elettorale a MArina di Carrara.

Per Meloni, parlare di salario minimo significa “non affrontare i veri problemi di discriminazione del mercato del lavoro, la precarizzazione, i cosiddetti non garantiti, la tassazione del lavoro. La questione va vista complessivamente”, ha sottolineato Meloni.