Governo, Renzi: "Un Draghi bis? Basta così, nel 2023 si vada a elezioni e governi chi vince"

3 Giugno 2022 - 17.57

“Un Draghi bis? Basta questo, lasciamo lavorare Draghi e nel 2023 si vada a elezioni. L’importante è che governi chi vince le elezioni. Quindi serve una riforma costituzionale dove chi vince governa, come fosse il sindaco d’Italia». E’ l’opinione di Matteo Renzi, intervenuto ai microfoni di Sky.

«Ricordiamo che Draghi non è arrivato per il fallimento della politica ma perché la politica ha fatto il suo lavoro, con una battaglia selvaggia, facendo dimettere le nostre ministre» ha poi aggiunto. “Draghi è arrivato perché la politica ha fatto il suo lavoro, lo abbiamo portato noi, facendo dimettere le nostre ministre, Bellanova e Bonetti”.

Poi l’ennesima stoccata a Salvini: “In un momento di guerra lascerei ai competenti e bravi l’onere di risolvere i problemi. Salvini non ne fa parte. Salvini può andare dove vuole. Il problema non è se va a Mosca, ma se torna. Pensare che di fronte alla crisi Russa-Ucraina si parla di Salvini dà l’idea della complessità… parliamo di cose serie, quindi non di Salvini”.