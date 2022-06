Enrico Letta: "Unità in Italia e nella Ue per fermare l'assurdo imperialismo di Putin"

globalist

3 Giugno 2022 - 16.51

Basta con la guerra di aggressione di Putin: «100 giorni di disastro, morti e distruzione di vite umane e di valore economico che hanno portato fame non solo lì ma nel mondo, con il grano bloccato nel porto di Odessa e che non arriva nei Paesi che hanno bisogno, provocati da una voglia imperiale assurda di Putin di riportare il mondo ai peggiori momenti del `900″.

Lo ha detto Enrico Letta, a margine di una iniziativa elettorale a Sarteano, parlando della guerra in Ucraina.

«Credo che sia importante l’unità in Europa e in Italia nel contrastare questa volontà imperiale di Putin e nel difendere il popolo ucraino -ha aggiunto il segretario del Pd-. L’abbiamo fatto fino adesso, l’Italia si sta impegnando con tutta l’Europa per la pace e la pace non può che passare attraverso il fermare l’imperialismo di Putin».