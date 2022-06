Russia, Renzi contro Salvini: "Pensa di ridurre la diplomazia a visite mediatiche, ridicolo"

globalist

1 Giugno 2022 - 12.49

Renzi contro tutti a partire da Salvini e poi con i giudici:”La diplomazia è una cosa seria. Pensare di ridurla a una serie di visite mediatiche in Polonia o in Russia è ridicolo. Pensavo che Salvini lo avesse capito. Invece insiste a confondere la politica estera con l’interrail…. Questo tempo esige serietà, non populismo di bassa lega”.

La polemica con i giudici

Intanto, i giudici di Genova hanno «stranamente» dato ragione ai colleghi fiorentini, dicendo che un sms o un Whatsapp o un messaggio di post elettronica non sono comunicazioni o corrispondenza. In realtà, ci sono decine di sentenze in cui la Cassazione chiede di considerare Whatsapp come posta privata. Ma, quando il Whatsapp è quello di un parlamentare fiorentino, evidentemente le sentenze si interpretano. Buttandola sul ridere, potrei dire che nel 2022 per i giudici di Genova si definisce comunicazione o corrispondenza solo il piccione viaggiatore, i segnali di fumo e l’alfabeto Morse. Ma, siccome voglio essere serio, aspetterò la sentenza della Corte Costituzionale e tornerò alla carica con una nuova denuncia. Nel frattempo, denuncerò di nuovo i giudici di Firenze per aver nuovamente fatto circolare il mio estratto conto bancario, inviandolo al Copasir, dopo che la Cassazione aveva chiesto di non trattenerlo. Se pensano di fermarmi, non mi conoscono».