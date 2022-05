Meloni, continua il gelo con Salvini: "Innaturale quello che accade nel centro-destra"

globalist

30 Maggio 2022 - 19.33

Preroll

A destra continuano a volare gli stracci: in visita a Crema, a sostegno del candidato sindaco Maurizio Borghetti, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, non ha evitato di analizzare il momento complicato sul fronte dell’unità della coalizione di centrodestra e le tensioni che si registrano con Matteo Salvini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Penso che la normalità sia quella che viviamo non solo qui, ma in gran parte del Paese. Dobbiamo stare insieme non per interessi o per costrizione, ma per scelta. È innaturale quello che accade a livello nazionale e io spero che sia una parentesi. Nel senso che nelle scelte contingenti (appoggio al governo e posizione sulla Russia) non sto a sindacare su quello che fanno gli altri e chiedo che gli altri non vengano a sindacare le scelte di FdI», ha detto.

Middle placement Mobile

«Il punto è capire se è un fatto emergenziale per cui si sceglie di fare cose particolari oppure se è qualcosa che si prende in considerazione per il futuro – ha concluso Giorgia Meloni -. Credo che l’elettorato di centrodestra di questa nazione, che fino a prova contraria è maggioranza, chieda una coalizione che con orgoglio difende questa visione. L’idea che in Italia si sia presentabili solo se si va a braccetto con la sinistra, io non l’accetto».