Renzi: "Il problema non è se Salvini va a Mosca. Il problema è se torna…"

29 Maggio 2022 - 22.37

Renzi da Giletti ha elogiato Draghi sull’Ucraina «Draghi ha fatto una cosa intelligente perché sulla vicenda del grano ha cercato di far parlare le parti. Ha parlato con Putin e poi ha chiamato Zelensky. E’ in corso una trattativa ai massimi livelli, questa è la politica estera».

E poi ha criticato il putiniano capo della Lega: «Il problema non è se Salvini va a Mosca. Il problema è se torna… Che poi il prezzo lo paghiamo noi, lo paga l’Italia».

Reddito di cittadinanza

Il 60% delle aziende del terziario vorrebbe assumere. Di queste, 8 su 10 non trovano nessuno. Per difendere i poveri ci vuole il lavoro, non un sussidio. Il reddito di cittadinanza è un incredibile abuso, un favore alla criminalità in tante parti del sud. Per abolire la povertà non serve un sussidio perché se dai 500 euro a testa a chi sta sul divano stai tradendo la Costituzione e la Repubblica democratica fondata sul lavoro. Non hanno abolito la povertà, hanno abolito la dignità di andare a cercare un lavoro».