Rissa a destra, La Russa: "Lega e Forza Italia possono anche fondersi, FdI non teme sorpassi"

28 Maggio 2022 - 11.48

La rissa a destra continua: «I rapporti migliori li abbiamo toccati 2 giorni prima dell’elezione del presidente della Repubblica. Siamo stati fino alle 2 di notte a parlare, anche a scherzare, a casa di Matteo, con Francesca Verdini, persona squisita. Poi sappiamo quello che è successo. Si sono raffreddati».

Così Ignazio La Russa, cofondatore di FdI e vicepresidente del Senato rispondendo a una domanda sui rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. `Salvini ha detto che chi arriva primo indicherà il candidato premier. Teme che una federazione FI-Lega vi ´scippi’ il primo posto e tagli fuori Meloni dalla corsa per Palazzo Chigi? «Se fanno un partito – risponde La Russa -, una lista unica per noi è anche meglio, si semplificano i rapporti nella coalizione. Certo non so se li semplificheranno dentro i due partiti, chiedete a Gelmini e Giorgetti».

Alla domanda se FdI tema il sorpasso, replica: «Non ci poniamo il problema. Chi arriva primo dà le carte. Nel 2018 Salvini lo abbiamo sostenuto lealmente».