Totò Cuffaro e la figlia in magistratura: "Sono orgoglioso di lei, è una scelta di legalità"

globalist

27 Maggio 2022 - 14.38

Preroll

La figlia di Salvatore Cuffaro ha superato la prima prova del concorso in Magistratura. Tra i 220 candidati che hanno superato l’esame scritto, la figlia di Cuffaro ha incassato i complimenti del padre. “Sono orgoglioso di lei”, ha dichiarato l’ex Presidente della Regione Siciliana. La scelta di sua figlia per lui “è una scelta di legalità, la scelta più bella”, è la testimonianza “di una ostinata fiducia nella giustizia” e “la sconfitta della mia sconfitta”, ha detto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Totò Cuffaro nel 2011 era stato condannato a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra e violazione del segreto istruttorio. In una lunga dichiarazione ieri l’ex presidente ha spiegato di voler tornare “sui fatti relativi ai processi” per “ristabilire la verità storica e processuale della vicenda giudiziaria”. A febbraio aveva annunciato di voler tornare in campo e dalla sua Palermo ha rilanciato una nuova Dc, un centro allargato con dentro Italia Viva e Forza Italia e a capo Matteo Renzi.