Meloni a difesa dei furbi e privilegiati: "Italiani divorati dalle tasse ma il Pd vuole la riforma del catasto"

27 Maggio 2022 - 19.39

La destra di Giorgia Meloni sta dalla parte delle corporazioni, degli evasori fiscali e dei furbetti. Altrimenti quale paura dovrebbe avere per la revisione del catasto? Nessuna. Non è una tassa.

Poi certo, chi ha un attico lussuoso che risulta essere una soffitta, o un appartamento di grande valore accatastato come una catapecchia ha interesse che continui il caos. Peccato però che la riforma del catasto è stata inserita nel Pnrr ed è difficile che si voglia la botte piena e la moglie ubriaca.

«Tasse e rincari stanno divorando i risparmi degli italiani. A certificarlo è l’ultimo rapporto Eurispes: il 45,3% delle famiglie dichiara di essere costretta a intaccare i propri risparmi per arrivare a fine mese. Ma la priorità del Governo a trazione Pd è tutt’altra: la riforma del catasto, che non solo aumenterà le tasse sulla casa ma inciderà anche sull’Iss, lo strumento che serve per iscrivere i figli all’asilo, fare domanda per la casa popolare o chiedere la borsa di studio all’università. Un Isee più alto vuol dire rischiare di essere escluso da questi servizi e agevolazioni. Una follia, soprattutto in questo momento di crisi economica. Fratelli d’Italia continuerà a chiedere all’Esecutivo un piano per difendere il potere d’acquisto delle famiglie e mettere in sicurezza quelle più fragili, già piegate da due anni di pandemia».

Lo dichiara in una nota la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Del resto notoriamente Fratelli d’Italia ha avuto un ruolo attivo nelle giunte di destra che chiedevano ai migranti (regolari) certificati impossibili da trovare pur di non far avere loro sconti sui servizi è invece molto sensibile ai proprietari di appartamenti di lusso.